Wanda Nara rompe il silenzio sul divorzio con Mauro Icardi: "Voglio sentire solo.." (Di mercoledì 10 agosto 2022) Wanda Nara non ne può più. Stavolta tocca a lei mettere al proprio posto i follower troppo invadenti che continuano a subissarla di domande fastidiose sulla relazione tra lei e Mauro Icardi. Ecco quali sono i dettagli dello scontro e la reazione di Wanda Nara. Anche Wanda Nara sbotta sui social. Sono sempre più frequenti gli scontri tra i personaggi dello spettacolo che utilizzano i social per avvicinarsi al proprio pubblico e il pubblico sempre più invadente. Il confine tra lo schermo e la vita reale viene messa in discussione dai toni amichevoli e confidenziali che si utilizzano sui social. Riprendendosi da soli, i VIP entrano in confidenza con una platea che si sente legittimata a intervenire e a elargire consigli. Stavolta tocca a ...

