Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 agosto 2022)DEL 10 AGOSTOORE 11.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PONTINA: CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULL’A1NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI SULLA NOMENTANA CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA DELLA CESARINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA DEI LAGHI CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA SPINA BELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’ APPIA INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO INFINE CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ...