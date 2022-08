Uomini e Donne, Ida Platano spaventa i propri fan: “Non sto bene” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paura e apprensione per Ida Platano. La tanto seguita dama di Uomini e Donne ha ammesso di non passare un periodo così tranquillo Dovrebbe essere un periodo di vacanze, di riposo e di relax per Ida Platano. Il celebre volto di Uomini e Donne ha vissuto una stagione travagliata, soprattutto dal punto di vista dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paura e apprensione per Ida. La tanto seguita dama diha ammesso di non passare un periodo così tranquillo Dovrebbe essere un periodo di vacanze, di riposo e di relax per Ida. Il celebre volto diha vissuto una stagione travagliata, soprattutto dal punto di vista dei L'articolo proviene da Inews24.it.

pdnetwork : Parità di stipendio tra donne e uomini? Per la destra la risposta è sempre stata no! Grazie al PD oggi l’Italia ha… - Avvenire_Nei : #Kabul. 'Io, sotto il burqa trattenuta dai taleban (uomini che non conoscono le donne)' - TNannicini : 31 anni fa la Vlora sbarcò a Bari. Quelle donne e quegli uomini hanno fatto più ricco il nostro Paese. Ora il gover… - niko_tacconi : @MT_Meli_ Perché gli uomini e le donne del sig Soros ricevono appoggio sempre da ogni parte, politica e non ??????? - gual89 : Uomini che odiano le donne. Un thriller carcerario di confronto nei meandri della psiche umana. Scritto e interpret… -