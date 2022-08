Trump non risponde alla procuratrice sulle indagini per frode. E sulla perquisizione Fbi dice: “Spero non abbiano piazzato prove” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donald Trump non ha risposto alle domande della procuratrice generale di New York Letitia James nell’ambito dell’indagine sulle dichiarazioni al fisco della Trump Organization. “Domani vedrò il procuratore generale razzista di New York per il proseguimento della più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa“, aveva commentato ieri sera l’ex presidente sul suo Truth Social. “La mia grande società, e io stesso, veniamo attaccati da tutte le parti. Repubblica delle banane!”. Si dovrà attendere, quindi, per una svolta nelle vicende giudiziarie che riguarderanno Trump, mentre l’ex presidente sta affrontando le conseguenze della perquisizione da parte dell’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago alla ricerca di documenti che Trump può aver portato con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldnon ha risposto alle domande dellagenerale di New York Letitia James nell’ambito dell’indaginedichiarazioni al fisco dellaOrganization. “Domani vedrò il procuratore generale razzista di New York per il proseguimento della più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa“, aveva commentato ieri sera l’ex presidente sul suo Truth Social. “La mia grande società, e io stesso, veniamo attaccati da tutte le parti. Repubblica delle banane!”. Si dovrà attendere, quindi, per una svolta nelle vicende giudiziarie che riguarderanno, mentre l’ex presidente sta affrontando le conseguenze dellada parte dell’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lagoricerca di documenti chepuò aver portato con ...

ladyonorato : Certo che se il giudice che ha disposto il mandato di perquisizione della casa di #Trump è l’ex avvocato di Epstein… - Giorgiolaporta : Non oso immaginare cosa sarebbe successo a parti inverse se sotto #Trump fossero state fatte delle indagini a casa… - Giorgiolaporta : Se la #Magistratura ordinasse anche in Italia una perquisizione a casa di un ex #Presidente della Repubblica, nessu… - crlggg : Accuse di frode fiscale: Trump non risponde ai giudici di New York - sole24ore : Inchiesta su frode fiscale, Trump non risponderà a domande del procuratore di New York -