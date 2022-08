Traffico Roma del 10-08-2022 ore 09:00 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma da Simone Cercano una buona giornata ben trovati a questo appuntamento a seguito di un incidente lunghe code sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna tra il bivio per Napoli lo svincolo della Ardeatina direzione Pontina Fiumicino code per diversi chilometri zona sud di Roma con Traffico anche sulla via Appia si tratta di lavori tra Ciampino e raccordo anulare abbiamo rallentamenti altri lavori rallentano il Traffico in queste ore li troviamo sulla Nomentana e sulla Cassia bis Veientana intendo a Roma ieri allagamenti in via di Acqua Acetosa Ostiense direzione Laurentina all’entrata sulla Colombo tratto di strada oggi temporaneamente chiuso dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cercano una buona giornata ben trovati a questo appuntamento a seguito di un incidente lunghe code sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna tra il bivio per Napoli lo svincolo della Ardeatina direzione Pontina Fiumicino code per diversi chilometri zona sud diconanche sulla via Appia si tratta di lavori tra Ciampino e raccordo anulare abbiamo rallentamenti altri lavori rallentano ilin queste ore li troviamo sulla Nomentana e sulla Cassia bis Veientana intendo aieri allagamenti in via di Acqua Acetosa Ostiense direzione Laurentina all’entrata sulla Colombo tratto di strada oggi temporaneamente chiuso dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - VAIstradeanas : 08:59 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:53 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:5Km/h - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Pescara - #Roma ? Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per inconveniente tecnic… - viabilitasdp : 7:20 #A25 Nebbia A Banchi tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano con visibilita' 90 metri -