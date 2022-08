Nuoto | Europei Roma 2022 Pellacani | “Speciale vivere un evento a casa” | Burdisso | “I risultati di Ceccon mi caricano”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Siamo sempre più vicini aglidi. Da domanisarà al centro del mondo sportivo con la competizione continentale in cui i migliori atleti del vecchio continente si sfideranno per poter mettere in bacheca un titolo che, per alcuni, potrebbe cambiare loro le vite. Nella press conference dell’sono intervenuti due atleti della spedizione italiana, la campionessa europea e vice campionessa mondiale nel trampolino tre metri sincro mixed Chiaraed il campione del mondo con la 4×100 mista e bronzo olimpico nei 200 farfalla e con la 4×100 mista Federico. “Per me èunnella mia città – afferma la– e verranno a vedermi amici e ...