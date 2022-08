Monteforte Irpino, il day after è drammatico: decine di auto distrutte, fango ovunque (Di mercoledì 10 agosto 2022) decine di auto distrutte, il fango che ancora riempie i locali a piano terra, danni da quantificare ma sicuramente ingenti: Monteforte Irpino si presenta come e peggio di due anni fa quando le forti piogge fecero esplodere il torrente tombato che scorre sotto il centro storico. Era il settembre del 2020. “Il governo non ci riconobbe lo stato di calamità perchè non c’erano state vittime nè hanno trovato risposta le nostre richieste di intervenire per mettere in sicurezza la montagna”, dice oggi sconsolato il sindaco Costantino Giordano che, come i suoi concittadini, ieri pomeriggio ha rivissuto l’incubo della colata di acqua e fango venuta giù con inaudita violenza da più versanti del costone che sovrasta il piccolo centro alle porte di Avellino. decine ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022)di, ilche ancora riempie i locali a piano terra, danni da quantificare ma sicuramente ingenti:si presenta come e peggio di due anni fa quando le forti piogge fecero esplodere il torrente tombato che scorre sotto il centro storico. Era il settembre del 2020. “Il governo non ci riconobbe lo stato di calamità perchè non c’erano state vittime nè hanno trovato risposta le nostre richieste di intervenire per mettere in sicurezza la montagna”, dice oggi sconsolato il sindaco Costantino Giordano che, come i suoi concittadini, ieri pomeriggio ha rivissuto l’incubo della colata di acqua evenuta giù con inaudita violenza da più versanti del costone che sovrasta il piccolo centro alle porte di Avellino....

Agenzia_Ansa : Maltempo in Campania e situazione critica in Irpinia: a Monteforte Irpino, alle porte di Avellino, le violente prec… - RaiNews : Un'ora e mezzo di pioggia battente ha provocato una spaventosa alluvione a Monteforte Irpino, centro nei pressi di… - vigilidelfuoco : #Maltempo, per le forti piogge una colata di fango ha invaso il Corso di Monteforte Irpino (AV): squadre…