Monaco, UFFICIALE: Sarr dal Chelsea (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Monaco ha annunciato l'ingaggio del difensore francese Malang Sarr (classe 1999 ex Nizza e Porto), che arriva dal Chelsea in prestito... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilha annunciato l'ingaggio del difensore francese Malang(classe 1999 ex Nizza e Porto), che arriva dalin prestito...

tcm24com : Ora è anche ufficiale, Sarr al Monaco in prestito dal Chelsea #asmonaco #asmonacofc #monaco #malangsarr #sarr… - sportli26181512 : Monaco, UFFICIALE: Sarr dal Chelsea: Il Monaco ha annunciato l'ingaggio del difensore francese Malang Sarr (classe… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Malang #Sarr è un nuovo giocatore del #Monaco! ?? Il difensore centrale arriva dal #Chelsea in prestit… - zamborey : ???? UFFICIALE ???? #Sarr è un nuovo giocatore del @AS_Monaco Il difensore arriva in #prestito con obbligo di riscatt… - Torrenapoli1 : UFFICIALE Malang #Sarr dal Chelsea al #Monaco per 15M -