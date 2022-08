Modugno | “Raspadori | mi arrivano notizie da Castel Volturno”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Francescodi Sky parla delle cifre per l’arrivo dial Napoli. Secondo il giornalista ci sarà un altro rilancio da parte del club azzurro. Nella serata Marchetti e Di Marzio hanno fatto sapere che il Napoli non ha fatto nessuna ulteriore offerta pered è ferma a quello di 25 milioni più bonus, scritta nero su bianco e presentata al club neroverde. Una tesi confermata anche dache però aggiunge: “Dami dicono che il Napoli è pronto a spingersi ad una valutazione complessiva di 33 o 34 milioni di euro per. L’offerta non è stata ancora ufficialmente la volontà, ma secondo leche miil club di Aurelio De Laurentiis non farebbe molta difficoltà ad alzare ...