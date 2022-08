Manchester United, Ronaldo ai margini dello spogliatoio: i compagni spingono per la sua cessione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sempre meno protagonista, sempre più esubero. Cristiano Ronaldo è ai margini del Manchester United, dove è stato riaccolto lo scorso anno dopo l’esperienza alla Juventus. Secondo quanto scrive il Sun, però, ‘CR7? e’ sempre meno sopportato dai compagni di squadra e buona parte dello spogliatoio vorrebbe non vederlo più. Ad infastidire i compagni sono gli atteggiamenti da primadonna dell’ex juventino, al punto che molti di loro gradirebbero vederlo partire, in modo da evitare altre spaccature in seno allo spogliatoio. Un’altra situazione difficile, l’ennesima da gestire per Ten Hag, al centro delle critiche dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Brighton. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sempre meno protagonista, sempre più esubero. Cristianoè aidel, dove è stato riaccolto lo scorso anno dopo l’esperienza alla Juventus. Secondo quanto scrive il Sun, però, ‘CR7? e’ sempre meno sopportato daidi squadra e buona partevorrebbe non vederlo più. Ad infastidire isono gli atteggiamenti da primadonna dell’ex juventino, al punto che molti di loro gradirebbero vederlo partire, in modo da evitare altre spaccature in seno allo. Un’altra situazione difficile, l’ennesima da gestire per Ten Hag, al centro delle critiche dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Brighton. SportFace.

