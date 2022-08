L’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo ma Maria De Filippi non sa se ci riuscirà (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è la prima volta che Maria De Filippi parla delL’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo, una cosa che le ha già chiesto da tempo. Maria De Filippi ha paura della morte e al settimanale Oggi spiega anche il motivo; Maurizio Costanzo invece ha già pensato al suo ultimo momento e il desiderio è di avere sua moglie accanto, che sia lei a tenergli la mano mentre va via. Il primo vero dolore per la conduttrice è stata la morte del padre, un lutto mai superato, da lì nasce tutto. Confessa che lei chiude a chiave i ricordi e il dolore, lo nasconde, lo evita, così ha imparato e non sa se sarà capace di esaudire L’ultimo desiderio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è la prima volta cheDeparla deldi, una cosa che le ha già chiesto da tempo.Deha paura della morte e al settimanale Oggi spiega anche il motivo;invece ha già pensato al suo ultimo momento e ilè di avere sua moglie accanto, che sia lei a tenergli la mano mentre va via. Il primo vero dolore per la conduttrice è stata la morte del padre, un lutto mai superato, da lì nasce tutto. Confessa che lei chiude a chiave i ricordi e il dolore, lo nasconde, lo evita, così ha imparato e non sa se sarà capace di esaudiredi ...

lolaltich : Mio padre mi ripeteva che sono nata il 10 agosto sera perché sono la sua piccola stella candente, il suo desiderio.… - PedrettiAlberto : @Ligeia_aeterna Semplicemente voglia di farla finita... Ci penso da tanto...troppo tempo... Sono seguito da quando… - ahnoesh : non l'ultimo desiderio di nandor.............. non ditemi che.............sta per succedere ...,......quella cosa .… - AleCrisa86 : Più di un mese senza un acquisto e l’ultimo è un prestito. Ho il desiderio di farmi brillare in piazza Duomo. - Gemma_OnlyCY : RT @albertoni_laura: Sei il primo mio pensiero che Al mattino mi sveglia L'ultimo desiderio che La notte mi culla…sei La storia più incred… -