(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il deputato di FdI: non temiamo un clima ostile, sono tanti gli indicatori che stanno smentendo le affermazioni allarmistiche diffuse in questi tempi

Corriere della Sera

Parole che Francesco, che di Giorgia Meloni è braccio destro e di FdI capogruppo alla ... In realtàstati proprio noi ad assumerci il ruolo di federatori della coalizione mettendo - ...Da Zingaretti a: è scattata la corsa ai 54 seggi del Lazio. Ecco i big in campo Ma la ... Io e la mia famiglia nonmai stati coinvolti nell'indagine che ha riguardato quei soldi. ... Lollobrigida: «Siamo noi ad aver unito la coalizione. Giorgia Meloni piace anche all’estero» Il deputato di FdI: non temiamo un clima ostile, sono tanti gli indicatori che stanno smentendo le affermazioni allarmistiche diffuse in questi tempi ...«Il primo accordo - ha ufficializzato il coordinatore forzista Gianfranco Micciché lasciando l’incontro con gli alleati - è che non ci saranno veti da parte di nessuno Quando a Roma dovrebbe tenersi u ...