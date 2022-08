LACARICADEI100E1 | #PIEROCHIAMBRETTI SBARCA SU CANALE 5 CON UNO SHOW INCENTRATO SUI BAMBINI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La Carica dei 100 e 1 è il nuovo programma di Piero Chiambretti che andrà in onda su5 nella prossima stagione televisiva 2022/2023. Il portale TvBlog.it comunica che il nuovo programma di Piero Chiambretti non si chiamerà, come si era detto alla presentazione dei Palinsesti Mediaset, Talentissimo Me, ma bensì La Carica dei 100 e 1. I protagonisti sarannoche hanno un’età tra i 6 e gli 11 anni e i casting sono stati affidati alla SDL2005 di Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello Vip. Da quello che è trapelato fino ad oggi, isaranno coinvolti in uno(e non in un talent) dovee conduttore saranno a stretto contatto tra di loro. La messa in onda è prevista per il 2023, più precisamente a gennaio, come riporta TvBlog, anche se nulla è ancora ...