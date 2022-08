Jannik Sinner insegue la top-10 del ranking ATP | la classifica con gli ottavi a Montreal e le proiezioni

(Di mercoledì 10 agosto 2022)si è qualificato con personalità aglidi finale del Masters 1000 di, riuscendo a battere in rimonta il rognoso francese Mannarino. Il tennista italiano, reduce dal trionfo al torneo ATP 250 di Umago, si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento canadese e domani tornerà in campo per fronteggiare lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ieri giustiziere di Matteo Berrettini. L’altoatesino conserva l’undicesimo posto virtuale nelATP con 2.975 punti all’attivo, ma la graduatoria è molto corta e il nostro portacolori stando la top-10: davanti a lui c’è il britannico Cameron Norrie con 3.020 punti, alle sue spalle il polacco Hubert Hurkacz (2.925) e lo statunitense Taylor Fritzz (2.885). Più avanti invece il canadese Felix ...

21.38 Diamo un'occhiata alle statistiche del match: 13 ace a 5 in favore diche ha trovato anche 4 doppi falli contro 2 di Adrian Mannarino. L'azzurro ha messo in campo il 53% di prime realizzando il 79% di punti con la prima e il 49% con la seconda, annullando ...E nell'immediato la partita vive una netta ad inversione ad U. Il primo gioco è un braccio di ferro di scambi molto lunghi, èad avere la meglio strappando immediatamente il break. Per Mannarino piove sul bagnato, poiché ha iniziato ad avvertire un problema al ginocchio destro, fasciato durante un Medical Time Out; ...L'altoatesino, andato in svantaggio, ha rimontato. Affronterà Carreno-Busta. Risultato a sorpresa: Paul ha avuto la meglio sullo spagnolo ...Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo di Masters 1000 di Montreal, battendo in rimonta per 2-6, 6-4, 6-2, dopo oltre due ore di lotta, il rancese Adrian Mannarino, n.70 ATP, provenien ...