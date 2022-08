Iva Zanicchi nuda su Instagram: tutta colpa di un hacker (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cellulare di Iva Zanicchi è stato vittima di un attacco hacker. Un malintenzionato ha così reso note alcune fotografie private della cantante, che a breve sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da ottobre 2022 su Raiuno. In una foto l’interprete di Zingara si stava riposando sul divano ed era senza biancheria intima, complice il caldo fortissimo che caratterizza quest’estate. È stata proprio la diretta interessata a parlare dell’accaduto, senza nascondere l’amarezza per l’episodio, che ha violato la sua intimità. Non solo, a suo dire chi è entrato in possesso dello scatto l’avrebbe poi modificato in modo tale da renderlo ancora più scandaloso. Qui, infatti, la si vede mentre dorme in casa con il vestito alzato. Fonte: Instagram @ivaZanicchireal“Mi hanno ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cellulare di Ivaè stato vittima di un attacco. Un malintenzionato ha così reso note alcune fotografie private della cantante, che a breve sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da ottobre 2022 su Raiuno. In una foto l’interprete di Zingara si stava riposando sul divano ed era senza biancheria intima, complice il caldo fortissimo che caratterizza quest’estate. È stata proprio la diretta interessata a parlare dell’accaduto, senza nascondere l’amarezza per l’episodio, che ha violato la sua intimità. Non solo, a suo dire chi è entrato in possesso dello scatto l’avrebbe poi modificato in modo tale da renderlo ancora più scandaloso. Qui, infatti, la si vede mentre dorme in casa con il vestito alzato. Fonte:@ivareal“Mi hanno ...

