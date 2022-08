Il Pronto soccorso soffre: «Caldo, pazienti Covid e pochi medici di base» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Negli ospedali. Cosentini: «Tante criticità, come una “tempesta perfetta”». Fino a 160 accessi al giorno, molti impropri. «Servizi carenti sul territorio». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Negli ospedali. Cosentini: «Tante criticità, come una “tempesta perfetta”». Fino a 160 accessi al giorno, molti impropri. «Servizi carenti sul territorio».

MSF_ITALIA : ?? #Gaza Dopo gli attacchi aerei israeliani, i nostri team sul posto hanno donato prodotti farmaceutici per le sale… - Am_Parente : Da Conte miopia politica su Mes sanitario. Rinunciare ai 36 miliardi previsti per l'Italia è una follia. Con Mes no… - Agenzia_Ansa : Pretendeva di essere ricoverata in psichiatria pur non avendone bisogno e, di fronte al rifiuto da parte della dott… - BERTIE801 : @MarcoRCapelli Prima non disponibili perché ferie!!! E se avessi un'urgenza??? Calcolo che si infiamma, bacinetto r… - TV2000it : ??#Sanità in #crisi, paralisi #prontosoccorso ??#Pazienti a rischio #Roma, #Milano, #Napoli #10agosto #salute… -