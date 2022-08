Il prezzo della recessione (Di mercoledì 10 agosto 2022) I segnali di ripresa delle scorse settimane sono effimeri tra una occupazione che resta incerta, gli aumenti dei prezzi che erodono le misure d’aiuto del governo, gli annunci sui blocchi dell’energia. Si apre così la stagione più difficile. La festa appena cominciata è già finita» cantava Sergio Endrigo vincendo il Festival di Sanremo. Era il 3 febbraio 1968, un mese dopo ci furono gli scontri di Valle Giulia a Roma. Pier Paolo Pasolini ammoniva i giovani borghesi che lui stava dalla parte dei poliziotti proletari. Seguirono i morti di Avola, tra i braccianti in rivolta, e poi arrivò l’autunno caldo. Il miracolo economico non aveva diffuso benessere e i Cub, i Comitati di base, chiedevano «salari eguali perché gli stomaci sono tutti eguali»... Si sono lette la scorsa settimana cifre entusiastiche: il Pil italiano vola. L’Istat stima che «nel secondo trimestre del 2022 il prodotto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 agosto 2022) I segnali di ripresa delle scorse settimane sono effimeri tra una occupazione che resta incerta, gli aumenti dei prezzi che erodono le misure d’aiuto del governo, gli annunci sui blocchi dell’energia. Si apre così la stagione più difficile. La festa appena cominciata è già finita» cantava Sergio Endrigo vincendo il Festival di Sanremo. Era il 3 febbraio 1968, un mese dopo ci furono gli scontri di Valle Giulia a Roma. Pier Paolo Pasolini ammoniva i giovani borghesi che lui stava dalla parte dei poliziotti proletari. Seguirono i morti di Avola, tra i braccianti in rivolta, e poi arrivò l’autunno caldo. Il miracolo economico non aveva diffuso benessere e i Cub, i Comitati di base, chiedevano «salari eguali perché gli stomaci sono tutti eguali»... Si sono lette la scorsa settimana cifre entusiastiche: il Pil italiano vola. L’Istat stima che «nel secondo trimestre del 2022 il prodotto ...

