Enrico Letta | la nuova tassa che propone farà arricchire i 25enni

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In questa campagna elettorale estiva i leader politici si sfidano a colpi di sensazionalismi. Ora anchefa la sua proposta, una proposta chei giovani. Vediamo di cosa si tratta.segue la scia del Regno Unito e della Francia, e prepara una bozza di progetto destinata a far discutere: si parla di soldi da dare ai giovani. Ma saranno tutti d’accordo con lui?, leader del PD – ANSA – curiosauro.itIl leader del PD vorrebbere al 90% tutte le eredità per dare 120mila euro ad ogni 25enne. Questa idea nasce da lontano con la cosiddetta Dote ai 18enni e affonda le radici nelle idee degli economisti Tony Atkinson e Thomas Piketty, autorevoli membri della galassia della sinistra ...