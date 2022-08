Elezioni 2022 | Michela Di Biase | “Lady Franceschini? Misoginia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Per molti anni ho scelto di non commentare articoli di giornali e le tante parole spese sul mio conto quando, ad ogni passaggio che ha contraddistinto il mio impegno politico, sono stata descritta come la ‘moglie di’ o ‘’. Ora però non posso non farlo, non soltanto perché le reputo profondamente ingiuste ma perché proprio contro questo atteggiamento misogino e maschilista ho sempre lavorato, nelle istituzioni con atti a sostegno delle donne e contro la discriminazione delle nostre ragazze in ogni campo”. Lo scrive su FacebookDe, consigliera regionale nel Lazio per il Pd e moglie del ministro della Cultura Dario. “Non posso tacere perché sono madre di figlia femmina e l’esempio che voglio dare a lei e alle bambine come lei è che nessuno può ...