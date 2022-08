Divieto catena ai cani in Toscana. Ordinanza in vigore (Di mercoledì 10 agosto 2022) Divieto catena ai cani, la Regione Toscana ha emesso un’Ordinanza entrata in vigore già dal 3 agosto 2022 che vieta di tenere legati gli animali con la catena. La motivazione è da ricercarsi nei numerosi incendi, di cui il caldo torrido insieme alla siccità ed il forte vento sono responsabili. L’ondata di caldo che straordinariamente si abbatte sul nostro continente questa estate è stata già responsabile di numerosi incendi. Al verificarsi di tali eventi ed al veloce propagarsi delle fiamme, non è stato spesso possibile svincolare velocemente gli animali dalle catene e quest’ultimi sono rimasti vittime degli incendi. Il rischio incendi molto alto a causa delle temperature torride riguarda tutta la penisola, ma purtroppo al momento solo la Regione ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 agosto 2022)ai, la Regioneha emesso un’entrata ingià dal 3 agosto 2022 che vieta di tenere legati gli animali con la. La motivazione è da ricercarsi nei numerosi incendi, di cui il caldo torrido insieme alla siccità ed il forte vento sono responsabili. L’ondata di caldo che straordinariamente si abbatte sul nostro continente questa estate è stata già responsabile di numerosi incendi. Al verificarsi di tali eventi ed al veloce propagarsi delle fiamme, non è stato spesso possibile svincolare velocemente gli animali dalle catene e quest’ultimi sono rimasti vittime degli incendi. Il rischio incendi molto alto a causa delle temperature torride riguarda tutta la penisola, ma purtroppo al momento solo la Regione ...

