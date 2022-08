Covid | scoperti super anticorpi ‘pan-coronavirus’

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Scienziati dello Scripps Research Institute americano hanno scoperto nei macachi, “efficaci contro molte diverse varianti di Sars-CoV-2”, ma anche “contro altri virus Sars come Sars-CoV-1, il patogeno altamente letale responsabile dell’epidemia del 2003”. Lo studio, pubblicato su ‘Science Translational Medicine’, indica che “alcuni animali sono sorprendentemente più capaci di produrre questo tipo dianti ‘virus pan-Sars’ rispetto agli esseri umani”, offrendo ai ricercatori “indizi su come sviluppare vaccini migliori”. “Se riusciamo a progettare vaccini che suscitino risposte” immunitarie “ampie, simili a quelle viste” nel nuovo lavoro, “questi potrebbero garantire una protezione maggiore contro il virus” di-19 “e le varianti di ...

Sono state somministrate due dosi, secondo una strategia simile a quella adottata con i vaccini anti -a mRna. Diversamente da quanto accade nell'uomo dopo la somministrazione di questi ...Nella zona di Rieti sono stati58 contagi ( - 4 3 ) , a Frosinone i nuovi positivi sono ... I datiattuali sono quindi falsamente rassicuranti ". "Penso che, se ci fosse tracciamento " ... Covid, scoperti nei macachi anticorpi "pan-coronavirus" utili per vaccini futuri. Lo studio Identificato nei macachi il gene Ighv3-73 che codifica anticorpi jolly capaci di riconoscere porzioni della proteina Spike più conservata. Secondo gli autori si tratta di passi importanti per ottenere ...Studio Usa: trovati nei macachi neutralizzano diverse varianti inclusa Omicron e altri virus Sars. Utili per vaccini futuri ...