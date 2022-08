Covid | Ema | avviata revisione su vaccino Pfizer adattato a Omicron 4-5

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato lacontinua (rolling review) su una versione adattata delanti-Comirnaty* di-BioNTech, mirata contro il virus Sars-CoV-2 originale e le sue sottovariantiBA.4 e BA.5. Lo comunica lo stesso ente Ue, negli aggiornamenti sull’avanzamento regolatorio dei vaccini-19. Il 22 luglio scorso, l’Ema aveva annunciato in un tweet di avere iniziato la valutazione di una richiesta di via libera per le versioni adattate dei vaccini anti-Comirnaty e Spikevax* di Moderna, rivolte contro la versione Wuhan di Sars-CoV-2 e la sottovarianteBA.1. L’Ema ha sempre espresso l’intenzione di arrivare a un via libera per i nuovi vaccini aggiornati in tempi ...

