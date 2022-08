Conte replica alla Raggi: regole Parlamentarie trasparenti, non come per il Campidoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) - Il capo politico del Movimento dice all'ex - sindaca di stare tranquilla: i criteri non saranno quelli da lei adottati con l'autocandidatura senza avvertire i ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 agosto 2022) - Il capo politico del Movimento dice all'ex - sindaca di stare tranquilla: i criteri non saranno quelli da lei adottati con l'autocandidatura senza avvertire i ...

TgLa7 : La replica di @GiuseppeConteIT al post di @virginiaraggi stia tranquilla che i criteri non saranno quelli da lei ad… - LuigiF97101292 : RT @Agenpress: Elezioni. Conte, no ammucchiate. Calenda 'umorale'. Replica. 'E' coerenza, non mi alleo con chi la pensa come te' https://t.… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Di Battista taglia i ponti con il #M5S. E accusa Grillo padre-padrone. L’ex deputato riconosce la lealtà di Conte. La r… - dettellina11 : @GiuseppeConteIT Conte nn è stato dalla parte giusta. Il progressismo liberale è materia del PD replica del atlanti… - LaNotiziaTweet : Di Battista taglia i ponti con il #M5S. E accusa Grillo padre-padrone. L’ex deputato riconosce la lealtà di Conte.… -