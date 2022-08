Claudio Amendola e Francesca Neri si separano? La replica dell’attore ai recenti gossip

(Di mercoledì 10 agosto 2022)aie svela come stanno le cose con la moglieDopo 25 anni di felice matrimonio, la storia trasarebbe davvero giunta al capolinea? Stando aipettegolezzi i due starebbero per separarsi, ma lasvela il retroscena della coppia e dissipa le nubi circa la presunta separazione. Sulla questione è infatti intervenuto lo stesso, che ai microfoni di DiPiù ha dichiarato: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Nessun divorzio ...

repubblica : Claudio Amendola e Francesca Neri si separano dopo 25 anni insieme - redazionerumors : Dopo alcune voci su una presunta crisi, Claudio Amendola smentisce mostrandosi infastidito dalla notizia che circol… - RegalinoV : Claudio Amendola smentisce la crisi con la moglie Francesca Neri: “Per favore non scherziamo”… - GossipItalia3 : Claudio Amendola smentisce la crisi con la moglie Francesca Neri: “Per favore non scherziamo” #gossipitalianews - infoitcultura : Claudio Amendola rompe il silenzio dopo le voci sulla separazione da Francesca Neri -

Leggi anche >e Francesca Neri stanno divorziando L'attore fa chiarezza: 'Ecco come stanno le cose. Non so...' 'Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il ...Ascolta questo articolo Tutti conoscono in Italia l'attore, molto amato dal grande pubblico.è uno dei volti più noti della televisione italiana ed è seguito da tantissimi fan. Sono celebri i suoi film e le sue interpretazioni. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Claudio Amendola ha rotto il silenzio sulla presunta crisi con la moglie Francesca Neri, con cui è sposato da 25 anni. Secondo alcune indiscrezioni l'attore era già pronto a lasciare la casa coniugale ...