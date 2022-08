Cervello | Dopo la mezzanotte arriva la trasformazione e non sei più lo stesso

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Unainaspettata, una sorta di cambio di comportamento delche in pochi sospettavano. Ma la scienza lo conferma,latutto si modifica e… non siamo più gli stessi. Secondo gli scienziati ilsi comporterebbe in modo diverso a seconda dell’orario della giornata. L’ipotesi è che diventi più impulsivo con emozioni più intense quando l’orologio passa la. Ilcambiala– (pixabay) – curiosauro.itNe parla la rivista scientifica Frontiers in Network Psychology, descrivendo lo studio condotto dai ricercatori del Massachusetts General Hospital negli Stati Uniti. Secondo quanto si evince, le ore notturne sarebbero associate a un aumento di comportamenti impulsivi e ...