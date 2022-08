Atletica, Mattia Furlani: “La gara più bella della mia vita. Alto o lungo? Prima o poi decideremo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mattia Furlani ha fatto il proprio debutto nell’Atletica dei grandi a livello internazionale. Il 17enne laziale ha partecipato alla tappa di Diamond League andata in scena a Montecarlo, concludendo la gara di sAlto in lungo al settimo posto con un convincente balzo da 7.90 metri al primo tentativo. L’azzurro vanta un personale di 8.04 siglato ai trionfali Europei Under 18 ed era reduce dalla partecipazione ai Mondiali Under 20. Mattia Furlani ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Un’emozione unica, un pubblico mozzafiato: è stata la gara più bella della mia vita. Saltare con i top mondiali è stato qualcosa di incredibile. Benissimo il primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha fatto il proprio debutto nell’dei grandi a livello internazionale. Il 17enne laziale ha partecipato alla tappa di Diamond League andata in scena a Montecarlo, concludendo ladi sinal settimo posto con un convincente balzo da 7.90 metri al primo tentativo. L’azzurro vanta un personale di 8.04 siglato ai trionfali Europei Under 18 ed era reduce dalla partecipazione ai Mondiali Under 20.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Un’emozione unica, un pubblico mozzafiato: è stata lapiùmia. Saltare con i top mondiali è stato qualcosa di incredibile. Benissimo il primo ...

infoitsport : Atletica, Mattia Furlani 7° in Diamond League: debutto con un convincente 7 - infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gaia Sabb… - Eurosport_IT : Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gai… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell’asta Mattia Furlani chiude settimo nel lu… -