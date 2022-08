Arrivabene, altra cessione in vista: ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato della Juventus sembra essersi definitivamente sbloccato con Arrivabene pronto a chiudere un’altra uscita. La sconfitta nell’ultima amichevole, il quattro a zero contro l’Atletico Madrid, ha fatto capire alla società bianconera di dover intervenire sul mercato in maniera importante. La rosa di Allegri, infatti, ha bisogno di ulteriori innesti per poter affrontare, nel migliore dei modi, una stagione che si prevede ricca di impegni. ecco perché, oltre alla questione delle entrate la Juventus sta lavorando anche alle uscite con Arrivabene ad un passo dal chiudere un’altra cessione. Andiamo a vedere di chi si tratta. AnsafotoSono diversi i giocatori che, a fine mercato, rischiano di non essere più a disposizione di Allegri; uno dei reparti pronto a subire la maggiore rivoluzione ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato della Juventus sembra essersi definitivamente sbloccato conpronto a chiudere un’uscita. La sconfitta nell’ultima amichevole, il quattro a zero contro l’Atletico Madrid, ha fatto capire alla società bianconera di dover intervenire sul mercato in maniera importante. La rosa di Allegri, infatti, ha bisogno di ulteriori innesti per poter affrontare, nel migliore dei modi, una stagione che si prevede ricca di impegni.perché, oltre alla questione delle entrate la Juventus sta lavorando anche alle uscite conad un passo dal chiudere un’. Andiamo a vedere di chi si tratta. AnsafotoSono diversi i giocatori che, a fine mercato, rischiano di non essere più a disposizione di Allegri; uno dei reparti pronto a subire la maggiore rivoluzione ...

