Una comitiva di ragazzi si è persa in montagna sull' Alpe Trivera ad Antrona

AGI - Una comitiva di dodici ragazzi si è persa durante una escursione nella zona dell'Alpe Trivera ad Antrona, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Vco). Alla ricerca del gruppo sono partite le squadre del Soccorso Alpino portate in zona da un elicottero dei vigili del fuoco. La chiamata di recupero è arrivata mentre i volontari di Villadossola stavano rientrando da un altro intervento di ricerca, per una persona che si era persa tra Genestredo e Colloro, in Val Grande, trovata grazie al Soccorso Alpino della Guardia di finanza che ha individuato le coordinate del cellulare. La persona dispersa è poi stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco giunto da Malpensa.

