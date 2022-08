Un cappuccino con Sconcerti: Mourinho è il miglior tecnico in Italia, ma non è vero che logora chi non ce l'ha (Di martedì 9 agosto 2022) Sono un vecchio amico di Paolo Franci e lo discuto volentieri anche per questo. Apprezzo l'editorialista, meno il tifoso, nel senso che... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Sono un vecchio amico di Paolo Franci e lo discuto volentieri anche per questo. Apprezzo l'editorialista, meno il tifoso, nel senso che...

cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Mourinho è il miglior tecnico in Italia, ma non è vero che logora chi non ce l'ha.… - karimeisabeel : @GuillenT26 Uninorte con su cappuccino a 5.900 - S3UNGM1N_L0ML : @rvterfs sì andiamo a vivere con cappuccino - shmtpwk : @obviouslyerica con la cioccolata calda o un cappuccino >> - pcatas : @marcotravaglio Neanche me lo portate a letto con cornetto e cappuccino..... Che abbaglio mio caro Montanelli.... -