Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 9 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 agosto 2022) Idell’di, 92022, nel concorso del. Questa la combinazione: 15, 25, 26, 29, 38, 39; Numero Jolly 82 SuperStar 41. Ancora nessun 6 né 5+1, mentre in 13 hanno centrato il 5 portando a casa 22.370,66 euro ciascuno. Il jackpot, quindi, continua a salire e per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 arriva a 251.800.000,00 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione