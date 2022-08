Trust | ecco le proposte per lo Smart working

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 agosto 2022)ci propone le soluzioni per loe per una connessione sicura, scopriamole insieme in questo articolo, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioniper lavorare da casa in modo professionale. Una buona parte dei lavoratori, ad oggi, si ritrova a dover creare una postazione domestica che possa rispondere alle varie esigenze durante una giornata di lavoro da remoto. Questa nuova realtà lavorativa è diventata una nuova abitudine e grazie aè possibile strizzare l’occhio al portafoglio e scegliere prodotti adatti all’Home&Office. TEZA: webcam Ultra HD 4K Avanzata webcam Ultra HD 4K con campo visivo di 74° e due microfoni integrati. Con immagini in 4K UHD per chiamate di lavoro di alta e ...