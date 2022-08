Serena Williams dice addio al tennis: la decisione annunciata dalla statunitense (Di martedì 9 agosto 2022) Serena Williams è stata una delle più grandi tenniste in tutta la storia di questo sport. Non solo esempio in campo ma anche influente fuori dal terreno di gioco. Tanti i messaggi mandati così come i trofei vinti. Alla soglia dei 41 ha deciso di smettere e dire addio allo sport che tanto ha amato. Serena Williams dice addio al tennis Serena Williams ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Una delle più grandi sportive alla soglia dei 41 ha detto basta. La statunitense si ritirerà nelle prossime settimane, dopo gli US Open in programma a New York dal 29 agosto all’11 settembre. Il prossimo 26 settembre Williams compirà 41 anni. Con 23 titoli ottenuti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022)è stata una delle più grandite in tutta la storia di questo sport. Non solo esempio in campo ma anche influente fuori dal terreno di gioco. Tanti i messaggi mandati così come i trofei vinti. Alla soglia dei 41 ha deciso di smettere e direallo sport che tanto ha amato.alha annunciato il suo ritiro dal. Una delle più grandi sportive alla soglia dei 41 ha detto basta. Lasi ritirerà nelle prossime settimane, dopo gli US Open in programma a New York dal 29 agosto all’11 settembre. Il prossimo 26 settembrecompirà 41 anni. Con 23 titoli ottenuti ...

WeAreTennisITA : Riecco Serena ?? A Toronto, Serena Williams torna alla vittoria battendo la qualificata spagnola Nuria Parrizas Diaz… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS: SERENA WILLIAMS PREANNUNCIA IL RITIRO. GIOCHERÀ IL PROSSIMO US OPEN #SkySport #SerenaWilliams #Tennis #UsOpen #SkyTennis - SuperTennisTv : Inizia il conto alla rovescia per l'addio di Serena Williams al mondo del #tennis: in un'intervista rilasciata a… - S1Tv : Serena Williams verso il ritiro “Conto alla rovescia iniziato” - karsburgmanu : serena williams se aposentando ?????????????????? -