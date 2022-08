Sassuolo, accordo per Pinamonti, potrebbe arrivare già domani (Di martedì 9 agosto 2022) accordo raggiunto tra Sassuolo e Inter per l’arrivo di Pinamonti in neroverde: l’attaccante potrebbe essere già domani in Emilia Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Inter e Sassuolo hanno trovato la quadra del cerchio per il passaggio in neroverde di Andrea Pinamonti. La cifra è di 20 milioni all’Inter, mentre il calciatore firmerebbe per 4 anni di contratto più bonus per un quinto. Si lavora anche su una clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)raggiunto trae Inter per l’arrivo diin neroverde: l’attaccanteessere giàin Emilia Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Inter ehanno trovato la quadra del cerchio per il passaggio in neroverde di Andrea. La cifra è di 20 milioni all’Inter, mentre il calciatore firmerebbe per 4 anni di contratto più bonus per un quinto. Si lavora anche su una clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

