Roma, prende a ‘sprangate’ la porta di un hotel, poi aggredisce gli agenti: arrestato (Di martedì 9 agosto 2022) Prima, armato di spranga, ha iniziato a danneggiare le porte di un hotel, come se fosse tutto così normale. Poi quando ha visto arrivare sul posto, in Vicolo delle Ceste, i poliziotti, non si è certo fermato. Anzi, ha pensato bene di minacciarli e di aggredirli. Follia in Vicolo delle Ceste L’episodio di ‘follia’ ieri pomeriggio, intorno alle 14.45, nel pieno centro storico di Roma. È qui, in vicolo delle Ceste, che l’uomo, un cittadino del Togo classe 1986 con precedenti di polizia, ha iniziato a dare in escandescenze: prima armato di spranga ha danneggiato le porte di un hotel, poi ha aggredito gli agenti. Per fermarlo, infatti, i poliziotti del Commissariato Esquilino e Castro Pretorio, hanno dovuto usare lo spray. L’arresto Una volta riportata la calma l’uomo è stato arrestato. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Prima, armato di spranga, ha iniziato a danneggiare le porte di un, come se fosse tutto così normale. Poi quando ha visto arrivare sul posto, in Vicolo delle Ceste, i poliziotti, non si è certo fermato. Anzi, ha pensato bene di minacciarli e di aggredirli. Follia in Vicolo delle Ceste L’episodio di ‘follia’ ieri pomeriggio, intorno alle 14.45, nel pieno centro storico di. È qui, in vicolo delle Ceste, che l’uomo, un cittadino del Togo classe 1986 con precedenti di polizia, ha iniziato a dare in escandescenze: prima armato di spranga ha danneggiato le porte di un, poi ha aggredito gli. Per fermarlo, infatti, i poliziotti del Commissariato Esquilino e Castro Pretorio, hanno dovuto usare lo spray. L’arresto Una volta rita la calma l’uomo è stato. E ...

