Roma, paura nella notte: il branco lo aggredisce e lo prende a calci per strappargli l’orologio (Di martedì 9 agosto 2022) Roma. Lo avevano puntato sin da quando si era immesso su quella strada con la sua amica. Stavano passeggiando tranquillamente, nel cuore della Capitale, quando all’improvviso sono stati aggrediti da tre persone. A suscitare l’interesse e le attenzioni degli aggressori, pare sia stato il Rolex che l’uomo portava al polso. La violenta dinamica nel cuore di Roma Il fatto è accaduto nella notte di lunedì scorso, 8 agosto, intorno a mezzanotte e mezzo. L’uomo dunque, passeggiava proprio in via del Corso in compagnia della sua amica, quando è stato aggredito da tre persone che volevano portargli via il Rolex. Lui, un 34enne italiano, di certo non si aspettava un epilogo del genere. Inseguito e aggredito al rientro a casa All’improvviso il branco dapprima ha cominciato a pedinarlo, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022). Lo avevano puntato sin da quando si era immesso su quella strada con la sua amica. Stavano passeggiando tranquillamente, nel cuore della Capitale, quando all’improvviso sono stati aggrediti da tre persone. A suscitare l’interesse e le attenzioni degli aggressori, pare sia stato il Rolex che l’uomo portava al polso. La violenta dinamica nel cuore diIl fatto è accadutodi lunedì scorso, 8 agosto, intorno a mezzae mezzo. L’uomo dunque, passeggiava proprio in via del Corso in compagnia della sua amica, quando è stato aggredito da tre persone che volevano portargli via il Rolex. Lui, un 34enne italiano, di certo non si aspettava un epilogo del genere. Inseguito e aggredito al rientro a casa All’improvviso ildapprima ha cominciato a pedinarlo, per ...

repubblica : Studentessa norvegese massacrata a calci per un 'no': 'Lui è libero. Ho paura che possa farmi di nuovo male' [di Ro… - CorriereCitta : Roma, paura nella notte: il branco lo aggredisce e lo prende a calci per strappargli l’orologio - 1971marco28 : RT @repubblica: Studentessa norvegese massacrata a calci per un 'no': 'Lui è libero. Ho paura che possa farmi di nuovo male' [di Romina Mar… - JohnMur66529906 : Questa è l'Italia. Quando è un italiano massimo della pena. Quando straniero o immigrato gli chiediamo anche scusa.… - Fidelio16852684 : Capito come funziona la giustizia in questo paese ? Chi l'avrà ridotta così ? Quelli che tollerano anche gli sbarch… -