RISULTATI | SIW Summer System Episode #68 09 08 2022

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 agosto 2022) Idella quarta puntata del nuovo format estivo didella SIW (visibile sul Canale Twitch e Youtube della SIW) andato in scena Martedì: SIW WILDBOAR Tag Team TitleHigh Society (Alex Flash & Liam Massett) (c) w/Electra battono Billington Bulldogs e mantengono i Titoli Costantino Vs Capitan Fintus finisce No Contest Fatal 4 Way Match MatchMirko Mori batte Matt Cecil, Pegaso e Kevin Caio Sword Tournament for #1 Contender SIW Italian Title – SemifinaliNico Inverardi batte Joseph Conners e accede alla finale