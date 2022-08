Potevo avere un seggio sicuro | ma | Mara Carfagna | altro schiaffo a Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022)è stata ospite in studio a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. La ministra è uscita da Forza Italia e ha sposato il progetto di Azione, con Carlo Calenda che adesso sta valutando un'alleanza con Matteo Renzi. “È in corso un confronto serrato e soprattutto molto serio - ha confermato la- non si tratta di un confronto sui simboli, sulla leadership, ma c'è in gioco qualcosa di molto più grande”. Il famoso terzo polo, che Calenda e Renzi vorrebbero ricostruire, convinti che possa fare la differenza alle elezioni: “Si parla di costruire un contenitore per rappresentare i moderati che dopo la caduta di Draghi non hanno più una casa. Da tempo i moderati facevano fatica a ritrovarsi in Forza Italia, ma il 20 luglio è stata sancita la sottomissione dei moderati e dei ...