Pasquino | “Senza accordo Letta-Conte | Pd | sinistra e M5s avranno una sconfitta memorabile Renzi e Calenda? Due ego in perenne erezione”

(Di martedì 9 agosto 2022) “Recuperare il campo largo di centrocol M5s? Certamente senon trova uncone senon è disponibile e quindi non abbassa i toni, è sicuro che il centroe il M5s vanno incontro a una. Gli inglesi dicono che per ballare bisogna essere in due. Quindi,potrebbe dare segnali di disponibilità ai 5 Stelle, ma se questi segnali non vengono anchemporaneamente da, è difficile ricostruire un’alleanza”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Gianfranco, professore emerito di scienza politica nell’Università di Bologna, che aggiunge: “Unpost-elezioni tra ...

Adnkronos

, commentando i recenti sviluppi nello scenario delle alleanze elettorali, aggiunge all'... eventualmente adottabili ma così come sono,fare pasticci - spiega - Quella tedesca che è una ...Tuttavia,nessuna inclinazione complottistica, sono altresì convinto che nessuno è finora riuscito a individuare i mandanti politici della strage di Bologna. Vorrei potere concludere che nel ... Elezioni, Pasquino: "Eleggeremo un Parlamento pessimo, colpa di questa legge elettorale" (Adnkronos) – “Quello che conta in una democrazia parlamentare è la legge elettorale: se c’è una buona legge elettorale si eleggerà un buon Parlamento, se invece è pessima, come è la legge Rosato, i c ...Il prof. Pasquino ricorda dove si trovava il 2 agosto del 1980, giorno della strage di Bologna. Una sfida alla democrazia e non solo ...