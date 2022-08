Meteo, stop all’ondata di calore: tutta l’Italia torna a respirare (Di martedì 9 agosto 2022) . La settimana che porterà verso Ferragosto apre una nuova fase tutta l’Italia sta boccheggiando da almeno 40 giorni e ogni volta ci chiediamo se possa essere la settimana buona per mettere freno all’ondata di calore in Italia. Ecco, la buona notizia per chi non ne L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 agosto 2022) . La settimana che porterà verso Ferragosto apre una nuova fasesta boccheggiando da almeno 40 giorni e ogni volta ci chiediamo se possa essere la settimana buona per mettere frenodiin Italia. Ecco, la buona notizia per chi non ne L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitinterno : Meteo: Temperature, stop al calore africano ma non sarà così per tutti - romait_it : Stop al caldo record, in arrivo #Temporali. Che tempo farà fino a #Ferragosto - - zazoomblog : Meteo stop al caldo afoso: temporali in arrivo in Campania - #Meteo #caldo #afoso: #temporali - iconanews : Meteo: martedì temporali, anche di forte intensità! Stop al caldo africano - ilmeteoit : #Meteo: #Temperature, stop al calore africano ma non sarà così per tutti; le aree dove farà meno caldo -