Locatelli è senza squadra? È successo tutto in poche ore (Di martedì 9 agosto 2022) Manuel Locatelli ha bisogno di poter giocare con continuità per poter crescere sempre di più, ma sembra arrivato a un punto di non ritorno. La stagione sta ormai per iniziare, con il campionato che ormai è alle porte e la Juventus che sta cercando sempre di trovare la quadra per poter arrivare pronta a gagliarda nel miglior modo possibile all’inizio dell’ostilità, ma non sarà assolutamente facile riuscire a capire la situazione legata al centrocampista Manuel Locatelli. LaPresseLa situazione economica che ne è derivato una volta iniziata la pandemia iniziale per il Covid 19 è stata davvero disastrosa, con il terribile virus che continua ancora oggi a mettere in difficoltà non soltanto gli ospedali, ma anche l’intera società in ogni suo settore. La Juventus aveva avuto l’intuizione di poter acquistare Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, un affare ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 agosto 2022) Manuelha bisogno di poter giocare con continuità per poter crescere sempre di più, ma sembra arrivato a un punto di non ritorno. La stagione sta ormai per iniziare, con il campionato che ormai è alle porte e la Juventus che sta cercando sempre di trovare la quadra per poter arrivare pronta a gagliarda nel miglior modo possibile all’inizio dell’ostilità, ma non sarà assolutamente facile riuscire a capire la situazione legata al centrocampista Manuel. LaPresseLa situazione economica che ne è derivato una volta iniziata la pandemia iniziale per il Covid 19 è stata davvero disastrosa, con il terribile virus che continua ancora oggi a mettere in difficoltà non soltanto gli ospedali, ma anche l’intera società in ogni suo settore. La Juventus aveva avuto l’intuizione di poter acquistare Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, un affare ...

