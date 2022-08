LIVE Berrettini-Carreno Busta 3-6 1-2, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: set e break di vantaggio per lo spagnolo (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH DALLE 17.00) 15-15 Bel passante basso di Berrettini in slice. 15-0 Continua a servire come un treno lo spagnolo. 2-1 break Carreno. Davvero una brillantezza atletica che manca per Berrettini: game pessimo e l’iberico mette la freccia. 0-40 Non passa la smorzata di Berrettini: altre tre palle break per lo spagnolo. 0-30 Seconda di servizio tenera e Carreno trova la risposta vincente con il rovescio lungolinea. 0-15 Lentissimo Berrettini sul rovescio in uscita dal servizio. Tanti errori del genere. 1-1. Attacco in controtempo con una grande volée bassa di ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH DALLE 17.00) 15-15 Bel passante basso diin slice. 15-0 Continua a servire come un treno lo. 2-1. Davvero una brillantezza atletica che manca per: game pessimo e l’iberico mette la freccia. 0-40 Non passa la smorzata di: altre tre palleper lo. 0-30 Seconda di servizio tenera etrova la risposta vincente con il rovescio lungolinea. 0-15 Lentissimosul rovescio in uscita dal servizio. Tanti errori del genere. 1-1. Attacco in controtempo con una grande volée bassa di ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Carreno Busta ATP Montreal 2022 in DIRETTA: nuovo ritardo si parte alle 18.30 - #Berrettini-Carren… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Carreno Busta ATP Montreal 2022 in DIRETTA: si comincia alle 17.30 - #Berrettini-Carreno #Busta… - sportli26181512 : Berrettini-Carreno Busta all'ATP Montreal, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini debutta al… - SkySport : Ora su #SkySport Uno e in streaming su NOW #Berrettini-#CarrenoBusta: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis… - _rzoc : RT @SkySport: #AtpMontreal, #Berrettini-#CarrenoBusta dalle 17 su #SkySport: gli aggiornamenti LIVE #SkyTennis #Tennis -