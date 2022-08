La lealtà secondo Carlo Calenda. Il leader più infedele che ci sia (Di martedì 9 agosto 2022) Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni tra Carlo Calenda e il resto del mondo va tenuto a memoria, stampato e appeso nelle segreterie dei partiti che si definiscono progressisti e va insegnato a tutti coloro che nel corso della loro carriera politica potrebbero incrociarlo. Calenda è uno di quei politici che lucra sulla dimenticanza facile degli italiani. Nel giro di pochi giorni Carlo Calenda ha fatto e disfatto patti e accordi. E ora lo sbocco più naturale è tra le braccia di Renzi Il primo modo per disinnesCarlo è esercitare la memoria. Era il 2 agosto quando Calenda aveva firmato l’accordo con il segretario del Pd Enrico Letta e il segretario di Più Europa (con cui Azione aveva già un accordo che gli permetteva di saltare la raccolta delle firme). I tre partiti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni trae il resto del mondo va tenuto a memoria, stampato e appeso nelle segreterie dei partiti che si definiscono progressisti e va insegnato a tutti coloro che nel corso della loro carriera politica potrebbero incrociarlo.è uno di quei politici che lucra sulla dimenticanza facile degli italiani. Nel giro di pochi giorniha fatto e disfatto patti e accordi. E ora lo sbocco più naturale è tra le braccia di Renzi Il primo modo per disinnesè esercitare la memoria. Era il 2 agosto quandoaveva firmato l’accordo con il segretario del Pd Enrico Letta e il segretario di Più Europa (con cui Azione aveva già un accordo che gli permetteva di saltare la raccolta delle firme). I tre partiti ...

