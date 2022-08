La fascia non ha più un padrone: cosa può farsene la Juventus di Pellegrini? (Di martedì 9 agosto 2022) La Juve avrà bisogno di migliorarsi in vista del prossimo anno, per questo motivo si sta cercando di trovare una sistemazione per Pellegrini. Da qualche anno a questa parte è diventato sempre più evidente come la maggior parte delle grandi squadre abbiano un grosso problema legato al ruolo del terzino sinistro, un ruolo che continua a presentare sempre meno giocatori di alto livello con la Juventus che sta avendo lo stesso problema in quanto Luca Pellegrini non può essere sicuramente considerato all’altezza di una grande squadra. LaPresseGiocare bene in provincia non vuol dire assolutamente essere pronti per poter disputare una stagione titolare in una grande realtà, considerando infatti come i rapporti siano completamente diversi e dunque costringano così una serie di giocatori a doversi abituare in fretta ai nuovi dettami ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 agosto 2022) La Juve avrà bisogno di migliorarsi in vista del prossimo anno, per questo motivo si sta cercando di trovare una sistemazione per. Da qualche anno a questa parte è diventato sempre più evidente come la maggior parte delle grandi squadre abbiano un grosso problema legato al ruolo del terzino sinistro, un ruolo che continua a presentare sempre meno giocatori di alto livello con lache sta avendo lo stesso problema in quanto Lucanon può essere sicuramente considerato all’altezza di una grande squadra. LaPresseGiocare bene in provincia non vuol dire assolutamente essere pronti per poter disputare una stagione titolare in una grande realtà, considerando infatti come i rapporti siano completamente diversi e dunque costringano così una serie di giocatori a doversi abituare in fretta ai nuovi dettami ...

