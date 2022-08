John Cena: “Non sono sicuro di vincere il mio 17° titolo mondiale, largo ai giovani” (Di martedì 9 agosto 2022) John Cena è un 16 volte WWE World Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era PG. Cena è anche diventato uno dei protagonisti di Hollywood negli ultimi due anni. Il Leader della Cenation è diventato 16 volte campione del mondo dopo aver sconfitto AJ Styles alla Royal Rumble del 2017, eguagliando il record di Ric Flair. Parlando al Comic-Con Wales, il leader della Cenation ha parlato della possibilità di diventare 17 volte campione del mondo, dichiarando che non è sicuro che ciò accada. Le sue parole “È una domanda molto difficile. Come ho detto, so che non ho ancora finito sul ring, ma sono realistico rispetto al momento in cui mi trovo nella mia vita. Ho 45 anni e posso dire che, essendo stato un 16 volte campione, è molto difficile ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022)è un 16 volte WWE World Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era PG.è anche diventato uno dei protagonisti di Hollywood negli ultimi due anni. Il Leader dellation è diventato 16 volte campione del mondo dopo aver sconfitto AJ Styles alla Royal Rumble del 2017, eguagliando il record di Ric Flair. Parlando al Comic-Con Wales, il leader dellation ha parlato della possibilità di diventare 17 volte campione del mondo, dichiarando che non èche ciò accada. Le sue parole “È una domanda molto difficile. Come ho detto, so che non ho ancora finito sul ring, marealistico rispetto al momento in cui mi trovo nella mia vita. Ho 45 anni e posso dire che, essendo stato un 16 volte campione, è molto difficile ...

