Il primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie: contagiata una bimba di 4 anni in Germania

Il primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie è stato confermato in Germania. Una bambina di 4 anni residente a Pforzheim nel sud-ovest del paese si è infettata. La piccola vive in una famiglia con due adulti a loro volta positivi alla malattia. Non è entrata in contatto con nessuno, eccetto i parenti. La bambina al momento non presenta sintomi. È stata visitata a scopo precauzionale e sottoposta al test. In Germania sono stati segnalati all'Rki 2.916 casi di Monkeypox virus in meno di 3 mesi. Quasi tutti i contagiati sono maschi. Sette le femmine. «Secondo le conoscenze attuali per la trasmissione dell'agente patogeno è necessario un contatto stretto», fanno sapere dal Robert Koch Institute, ricordando che nel corso di questa ...

