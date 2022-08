Grande Fratello Vip 7 | ex di Temptation pronto a entrare nella Casa | ecco chi è

Leggi su altranotizia

(Di martedì 9 agosto 2022) L’attesissimo reality show di Canale Cinque ricomincerà tra poco più di un mese, dopo la lunga pausa estiva. Ormai alcuni degli ospiti delladalla porta rossa si conoscono già ma ci sono tanti nomi che ancora oggi restano un mistero. Uno di questi però è appena stato scoperto.chi si sarà alVip 7. Si tratta di un personaggio che ha partecipato in passato al celebrity survivorIsland, e anche a Pechino Express, Dunque non è nuovo ai reality show. Gf-Vip-Altranotizia-(Fonte: Google)A quanto pare èa far parte del cast delVip 7 un noto volto della televisione italiana. Si tratta di un ex naufrago: scopriamo di chi è il nome ignoto che è stato appena ...