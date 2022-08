Evitare infortuni col padel? Basta non interrompere bruscamente la catena cinetica (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - È uno sport divertente e ricreativo, praticato sempre da più persone, ma allo stesso tempo fisicamente impegnativo e mette a rischio le articolazioni, soprattutto gomito e caviglie. A 'promuovere' il padel richiamando però attenzione agli infortuni, in aumento, è Paolo Arrigoni, ortopedico, parte del team della Prima Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO di Milano e appassionato di padel. Sport di cui si registra un aumento esponenziale di giocatori e di campi. Di conseguenza, anche i traumi connessi sono in forte aumento, soprattutto nella popolazione tra i 35 e i 55 anni. "Questi coinvolgono - spiega - diversi distretti scheletrirci, prima tra tutti gomito (20%), seguito da caviglia (19%), rachide lombare (14%), spalla e ginocchio (12%). Inoltre, la percentuale degli infortuni aumenta in caso di età avanzata, ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - È uno sport divertente e ricreativo, praticato sempre da più persone, ma allo stesso tempo fisicamente impegnativo e mette a rischio le articolazioni, soprattutto gomito e caviglie. A 'promuovere' ilrichiamando però attenzione agli, in aumento, è Paolo Arrigoni, ortopedico, parte del team della Prima Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO di Milano e appassionato di. Sport di cui si registra un aumento esponenziale di giocatori e di campi. Di conseguenza, anche i traumi connessi sono in forte aumento, soprattutto nella popolazione tra i 35 e i 55 anni. "Questi coinvolgono - spiega - diversi distretti scheletrirci, prima tra tutti gomito (20%), seguito da caviglia (19%), rachide lombare (14%), spalla e ginocchio (12%). Inoltre, la percentuale degliaumenta in caso di età avanzata, ...

