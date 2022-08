Elezioni 2022, Carfagna: “Io front runner terzo polo? Azione un leader ce l’ha già” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Azione un leader ce l’ha già”. Risponde così la ministra per il Sud Mara Carfagna a In onda su La7, a una domanda su una sua possibile leadership dell’ipotetico terzo polo Azione-Italia Viva, in vista delle Elezioni politiche 2022. E’ stato il segretario di Azione Carlo Calenda, questo pomeriggio, a parlare di leadership da affidare eventualmente a “una terza, chi lo sa”. “E’ in corso un confronto molto serrato, molto serio. Vogliamo dare un contenitore ai moderati” dice Carfagna parlando della trattativa in corso tra Italia Viva e Azione. “Calenda e Renzi si trovano a consumare passaggi che normalmente ci si impiega ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “uncegià”. Risponde così la ministra per il Sud Maraa In onda su La7, a una domanda su una sua possibileship dell’ipotetico-Italia Viva, in vista dellepolitiche. E’ stato il segretario diCarlo Calenda, questo pomeriggio, a parlare diship da affidare eventualmente a “una terza, chi lo sa”. “E’ in corso un cono molto serrato, molto serio. Vogliamo dare un contenitore ai moderati” diceparlando della trattativa in corso tra Italia Viva e. “Calenda e Renzi si trovano a consumare passaggi che normalmente ci si impiega ...

