Di Battista senza freni: "Grillo padre padrone, Fico non mi vuole. E Di Maio..." (Di martedì 9 agosto 2022) Dibba ha spiegato la sua decisione di non candidarsi alle elezioni con il Movimento 5 Stelle e non ha risparmiato frecciatine. L'affondo contro Di Maio: "C'è chi si infila nella sede del Pd per elemosinare un seggio"

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - giuseppe_zizi : @ale_dibattista Senza Di Battista il movimento perde tantissimo ! Le sue ragioni spiegate ( bene )per chi le vuole… - GiakoMari : @CarloCalenda @pdnetwork Mi permetto di darle un consiglio, x come si sono messe le cose x lei ,faccia come di batt… - supercicciolo : RT @amicoFaralla: Calenda nuota nell’acqua di questo ventennio. Tecnicamente è come Di Battista. È un dibba, ma dei Parioli. Punta un tema… - Inadatto_ : RT @amicoFaralla: Calenda nuota nell’acqua di questo ventennio. Tecnicamente è come Di Battista. È un dibba, ma dei Parioli. Punta un tema… -