Di Battista: «Non sarò candidato. Grillo e Fico non mi vogliono, per loro sono come Attila» (Di martedì 9 agosto 2022) Non partecipa alla competizione ma non resta in silenzio, Alessandro Di Battista, la cui candidatura è stata attesa ed evocata fino alla chiusura delle liste delle “parlamentarie” del MoVimento cinque stelle, ieri pomeriggio. «Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche», dice in un video postato su twitter. Nel filmato spiega anche di aver sentito Giuseppe Conte e «anche parlando con lui», aver «compreso che ci sono tante componenti dell’attuale M5s che non mi vogliono, da Grillo passando per Fico». Di Battista non risparmia frecciate a nessuno, dice che nelle interviste chi lo ha citato ha usato sempre parole dure: «Le più gentili erano ‘se torna si deve allineare‘ e le meno erano ‘non abbiamo bisogno di lui perché è un distruttore ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Non partecipa alla competizione ma non resta in silenzio, Alessandro Di, la cui candidatura è stata attesa ed evocata fino alla chiusura delle liste delle “parlamentarie” del MoVimento cinque stelle, ieri pomeriggio. «Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche», dice in un video postato su twitter. Nel filmato spiega anche di aver sentito Giuseppe Conte e «anche parlando con lui», aver «compreso che citante componenti dell’attuale M5s che non mi, dapassando per». Dinon risparmia frecciate a nessuno, dice che nelle interviste chi lo ha citato ha usato sempre parole dure: «Le più gentili erano ‘se torna si deve allineare‘ e le meno erano ‘non abbiamo bisogno di lui perché è un distruttore ...

Agenzia_Ansa : Alessandro Di Battista e Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, non hanno presentato l'autocandidatura per pa… - fattoquotidiano : Conte a La7: “Di Battista potrà dare sicuramente un contributo al M5s. Di Maio candidato nel Pd? Spettacolo non esa… - fanpage : 'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivist… - telodogratis : Renzi: ‘E’ Calenda che deve decidere su terzo polo con noi’. Di Battista: ‘Tanti non mi vogliono, niente candidatur… - telodogratis : M5s, Di Battista: ‘Tanti non mi vogliono, niente candidatura’ -